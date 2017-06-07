В сквере на улице Ленинградской включили фонтан

В Мурманске идет подготовка парков и скверов к летнему сезону. Самое долгожданное событие – открытие городских фонтанов. Одним из первых включили фонтан в сквере на улице Ленинградской.

«Специалисты сняли с обеих чаш зимнее утепление, расконсервировали электрооборудование и насосы, установили новые фильтры системы очистки воды», – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк.

Обновленные фонтаны в сквере на Ленинградской открылись в 2015 году. Архитекторы и проектировщики изучили архивы и с учетом современных материалов и технологий воссоздали гидротехнические сооружения, сохранив их исторический облик.