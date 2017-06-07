Завтра в Мурманской области до +22°

Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+8°, днем +13+18°, на западе области местами до +22°.
Прогноз погоды на 8 июня по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+6..+8
|
+16..+18
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
+4..+6
|
+14..+16
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
+5..+7
|
+16..+18
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
+6..+8
|
+16..+18
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
+4..+6
|
+13..+15
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
+6..+8
|
+17..+19
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
+5..+7
|
+16..+18
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
+3..+5
|
+14..+16
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
+4..+6
|
+15..+17
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
+5..+7
|
+15..+17
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
+5..+7
|
+15..+17
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
+5..+7
|
+15..+17
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
+5..+7
|
+15..+17
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 июня
|
Температура воздуха
|
утром +5..+7
|
днем +15..+17
|
вечером +15..+17
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков