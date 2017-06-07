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Завтра в Мурманской области до +22°

13:4107 июня 2017Просмотров: 73

Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+8°, днем +13+18°, на западе области местами до +22°.

Прогноз погоды на 8 июня  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+6..+8

+16..+18

без осадков

без осадков

Умба

+4..+6

+14..+16

без осадков

без осадков

Полярные Зори

+5..+7

+16..+18

без осадков

без осадков

Апатиты

+6..+8

+16..+18

без осадков

без осадков

Кировск

+4..+6

+13..+15

без осадков

без осадков

Ковдор

+6..+8

+17..+19

без осадков

без осадков

Мончегорск

+5..+7

+16..+18

без осадков

без осадков

Ловозеро

+3..+5

+14..+16

без осадков

без осадков

Оленегорск

+4..+6

+15..+17

без осадков

без осадков

Никель

+5..+7

+15..+17

без осадков

         без осадков

Заполярный

+5..+7

+15..+17

без осадков

без осадков

Североморск

+5..+7

+15..+17

без осадков

без осадков

Мурманск

+5..+7

+15..+17

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 июня

Температура воздуха

утром +5..+7

днем +15..+17

вечером +15..+17

Осадки

без осадков

без осадков

без осадков
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