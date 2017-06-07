Житель Карелии хотел наладить в Апатитах наркобизнес

В Апатитах полицейские задержали жителя Карелии, который решил наладить в Мурманской области наркобизнес. Поймали его во время очередной сделки, когда драгдилер продал дозу героина.

В квартире задержанного во время обыска оперативники обнаружили несколько свертков с порошком. Экспертиза показала, что это героин общей массой три с лишним грамма. Безработный мужчина, который ранее уже был судим, признался, что планировал продать порошок наркозависимым клиентам. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.