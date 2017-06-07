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Житель Пялицы убил своего знакомого молотком и выбросил его тело в море

12:1507 июня 2017Просмотров: 107

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения 2 июня на берегу Белого моря тела мужчины с признаками насильственной смерти.

Как выяснили следователи, между двумя мужчинами, проживающими в отдаленном селе Пялица, произошел конфликт, из-за которого один из них нанес несколько ударов молотком по голове потерпевшего, 1989 года рождения.

После убийства, пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемый избавился от тела, бросив его в море.

Злоумышленник, 1963 года рождения, задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

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