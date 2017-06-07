Жительница Оленегорска продавала опасный спирт под видом алкоголя

Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении жительницы Оленегорска.

По версии следствия, женщина приобрела непищевую спиртосодержащую жидкость и разлила ее у себя в квартире в стеклянные бутылки.

После чего она, понимая, что указанная спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, продала одну бутылку жителю Оленегорска.

Преступление выявили сотрудники полиции в ходе проведения оперативной работы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За совершение указанного преступления виновной грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.