16+
I16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Жительница Оленегорска продавала опасный спирт под видом алкоголя

12:5507 июня 2017Просмотров: 133

Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении жительницы Оленегорска.

По версии следствия, женщина приобрела непищевую спиртосодержащую жидкость и разлила ее у себя в квартире в стеклянные бутылки.

После чего она, понимая, что указанная спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, продала одну бутылку жителю Оленегорска.

Преступление выявили сотрудники полиции в ходе проведения оперативной работы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За совершение указанного преступления виновной грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Читайте также
Агрессивный житель Умбы угрожал расправой родственникуВ Саратове у мурманского ребенка украли гироскутерПравоохранители России и Финляндии обсудят в Мурманске оперативное взаимодействиеЗавтра в Мурманской области до +22°
Мурманский филиал Росморпорта получил третий лоцманский катерВ сквере на улице Ленинградской включили фонтанВ подъезде одной из мурманских девятиэтажек горел диванВ Мурманске на Домостроительной сгорел складПод Кировском спортивный КамАЗ пролетел 37 метров на высокой скоростиПолиция разыскивает пропавшую без вести девушку
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс