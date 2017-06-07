Жительницу Кировска оштрафовали на 200 тысяч за нетрезвую езду

Подсудимая, ранее привлеченная к административной ответственности за нетрезвую езду, 4 февраля 2017 года снова управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе автодороги «Апатиты – Кировск», где и была задержана сотрудниками дорожной полиции.

Требования полицейских о прохождении медицинского освидетельствования женщина не выполнила.

Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей с одновременным лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.