Жителю Заполярного грозит два года за украденный велосипед

В полицию Заполярного обратилась женщина, которая сообщила о том, что с лестничной площадки рядом с ее квартирой был украден велосипед, принадлежащий ее сыну.

Сотрудниками ОВО Росгвардии, в результате опроса возможных свидетелей, была получена информация о возможном нахождении украденного велосипеда в одном из подъездов на другом конце города.

Похищенный велосипед был найден, а также установлен и задержан подозреваемый – безработный житель города Заполярный 1981 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанного вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-слудба Росгвардии.