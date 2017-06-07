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Жителю Заполярного грозит два года за украденный велосипед

10:4507 июня 2017Просмотров: 94

В полицию Заполярного обратилась женщина, которая сообщила о том, что с лестничной площадки рядом с ее квартирой был украден велосипед, принадлежащий ее сыну.

Сотрудниками ОВО Росгвардии, в результате опроса  возможных свидетелей, была получена информация о возможном нахождении украденного велосипеда в одном из подъездов на другом конце города.

Похищенный велосипед был найден, а также установлен и задержан  подозреваемый – безработный житель города Заполярный 1981 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.        

В отношении задержанного вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-слудба Росгвардии. 

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