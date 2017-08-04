Еще одна точка памяти – на Рыбачьем открыли мемориал советским и британским лётчикам

На карте Кольского полуострова появился еще один воинский мемориал. В Вайда-Губе увековечили память советских воинов и британских лётчиков, погибших в Заполярье в годы Второй мировой войны. В церемонии открытия приняли участие представители Британской и Российской делегаций.

Воинские почести погибшим в бою. Очень скромно, но очень торжественно. Вайда-Губа - одно из труднодоступных мест полуострова Рыбачий. Но это не помешало привести в порядок воинские захоронения, установить памятник с именами людей отдавших свои жизни за мир в Заполярье и не остановило представителей страны-союзника в годы Второй мировой - Великобритании приехать на место гибели своих соотечественников и поклониться их могилам.

На этом мемориальном кладбище покоятся останки 16 наших советских воинов и двух лётчиков военно-воздушных сил Великобритании, воевавших вместе против фашизма.

Ин Джеймс Уитли, главный капеллан военно-морских сил Великобритании: «Для меня это является очень важным событием. 76 лет назад два молодых человека погибли в этих местах и добрые люди граждане Советского Союза Российской Федерации обнаружили и захоронили этих людей в этом месте. Поэтому для меня огромная честь находиться здесь и освятить место последнего упокоения наших лётчиков».

Анатолий Минаков, заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом: «Мы должны сохранить память о тех людях, которые пережили и победили в самой жестокой наверное войне вообще за всю историю нашего человечества. Память об этой войне должна жить не только в нашей стране, но и во всех странах Европы, которые воевали вместе с нами. А здесь, на севере это особенно важно, потому что американцы и англичане и русские были вместе и лётчики и моряки».

Заупокойную литию о павших советских воинах совершил клирик Североморской Епархии протоиерей Сергий Шерфитдинов, настоятель Храма Святителя Николая в Видяево.