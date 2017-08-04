Губернатор Марина Ковтун проверила, как детские поликлиники готовятся к приёму в преддверии учебного года

Ремонты на завершающей стадии, к наплыву посетителей всё готово. Сегодня в двух детских поликлиниках Мурманска отчитались перед губернатором - как работает программа «доброжелательная регистратура» и что сделано, чтобы не было очередей перед началом учебного года.

В регистратуре диагностической-консультативной поликлиники на Папанина 1 ремонт. Здесь фактически заново выстроили весь холл. Регистратура теперь открытого типа, со стульями для посетителей. Те, кто ждет, может отдохнуть на диванах. Обновлены кабинеты специалистов и гардероб. На полу появилась тактильная плитка для людей с ограниченными возможностями.



Константин Шафиев, главный врач мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиники: «Вторым этапом будет проводиться ремонт и формирование кабинетов неотложной помощи. Они запланированы у нас на октябрь, чтобы сейчас в конце августа не затеивать ремонтные работы, так как дети массово приезжают из отпусков, готовятся к школе, всё это перенесли на октябрь».



Чтобы перед началом учебного года в детских поликлиниках не толпились очереди, врачи должны работать в усиленном режиме. Об этом сегодня напомнила Губернатор Марина Ковтун.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Самое главное, чтобы ликвидировать очередь. Чтобы люди, как сказал Владимир Владимирович Путин на заседании по реализации нацпроектов, без нервов, без очередей, приходили в поликлиники. Особенно это касается родителей с детьми. Маленьких деток».



Губернатор обязала руководителей медицинских учреждений подготовиться к наплыву людей. Сделать всё необходимое, чтобы очередей не возникло. Любовь Абрамченкова уже 34 года работает в детской поликлинике №5. Сейчас здесь обслуживаются 18 тысяч детей. Главврач говорит - вовремя смогут принять всех.

Любовь Абрамченкова, главный врач детской поликлиники №5 г. Мурманска: «Так, у нас сейчас один кабинет для забора анализов, будет 3 кабинета для забора анализов. Ну, и соответственно, будет принимать дополнительно, кроме участковых врачей, ещё дополнительно принимать врач неотложной помощи и врачи дошкольного, школьного отделения».



Такие усилия должны сократить время, которое родители с детьми проводят в очередях. Но остаётся ещё одна проблема. В медицинской сфере Мурманской области всё ещё ощущается кадровый голод. Это тоже влияет на время ожидания пациентами. Новые специалисты должны приехать в сентябре. Пока свой интерес проявили 12 врачей из других регионов страны.