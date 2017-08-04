Мурманские школьники вернулись сегодня из черноморских лагерей

Сегодня спецсоставом Анапа-Мурманск из оздоровительных учреждений, расположенных на Черноморском побережье, вернулись в родной город 200 юных мурманчан, которые отдыхали в лагерях Анапы и Новороссийска.

Среди приезжающих обучающиеся детских спортивных школ, которые провели отпуск в оздоровительном лагере «Глобус» города Новороссийска и совмещали отдых с тренировками, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отдыхавшие по бесплатным путевкам в лагере «Зори Анапы» и дети, отдыхавшие в анапском лагере «Янтарь».

Помимо традиционного отдыха на берегу моря для ребят были организованы оздоровительные процедуры, пешие экскурсии. Смена продлилась 21 день.

Для родителей путевки в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами региона, обошлись в 20% от стоимости.