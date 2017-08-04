На Северном флоте проходят лагерные сборы подразделений РХБЗ

В районе поселка Алакуртти Мурманской области проходят лагерные сборы подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и частей Северного флота.

Сборы проходят под руководством начальника службы РХБЗ флота капитана 1 ранга Сергея Михайлюка с целью совершенствования полевой выучки, а также проведения контрольных проверок подготовки личного состава подразделений РХБЗ в летнем периоде обучения, сообщает пресс-служба Северного флота.

В мероприятии принимают участие роты и взводы радиационной, химической и биологической защиты и разведки соединений армейского корпуса, морской пехоты, отдельной ракетно-артиллерийской бригады, объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота общей численностью около 150 человек со своим штатным вооружением, военной и специальной техникой.

На разных этапах сборов отрабатываются совершение марша механизированными колоннами от пунктов постоянной дислокации к месту проведения сборов, организация установки полевого лагеря и проведения полигонных работ, радиационно-химическая разведка и специальная обработка условно зараженных участков местности и другие специальные задачи, в том числе аэрозольное противодействие средствам воздушного нападения условного противника.

В ходе проведения сборов осуществляется контроль и оценка физической подготовки военнослужащих. Планируется провести конкурсы по специальности и военно-спортивную эстафету, во время которой военнослужащие в спецодежде и средствах защиты пробегут кросс по пересеченной местности, преодолеют полосу препятствий, выполнят стрелковые упражнения, сборку-разборку автомата и проведут радиационно-химическую разведку.

По результатам проведенных сборов по совокупности оценок будет определено лучшее подразделение РХБЗ Северного флота.