Они покорили Север. Как российские студенты предлагают развиваться Мурманской области и производственной компании?

Студенты, которые проходят сейчас практику в Кольской ГМК успевают не только работать, но и делать полезные для общества проекты. Они знают, как облегчить производственный труд и сделать жизнь в Печенгском районе и Мончегорске лучше. В Заполярном состоялось закрытие деловой игры «Покорители севера».

С утра на смену, вечером - на тренинги. Практика у участников программы «Профессиональный старт» как всегда насыщенная. Возможность получить реальный опыт работы на серьёзном производстве и обрести новые знания предоставляет компания Норникель. На предприятиях крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире по производству драгоценных и цветных металлов компании - в Мурманской области это Кольская ГМК, студентам предоставляются на лето рабочие места. А образовательный проект «Покорители Севера» позволяет ребятам получить управленческие навыки.



Андрей Алясов, организатор проекта «Покорители Севера»: «Сегодня мы собрались подвести итоги трёхнедельного проекта «Покорители севера». Его задача была обучить студентов семи навыкам инженеров будущего, с тем, чтобы они были не только сейчас на работе, но и создался потенциал для их дальнейшего роста в компании в ближайшие 10, 15 и даже 20 лет».



Ребята проходили квесты и решали кейсы - задания на различные темы: как усовершенствовать производственные процессы, развить городскую среду и повысить качество жизни в Никеле, Заполярном и Мончегорске. За правильные и быстрые ответы Покорители Севера получали баллы. Больше всего очков командам сулил финальный этап - представление проектов.



Сергей Мирошниченко, капитан команды «Б.Э.М.С»: «Этот третий кейс был очень сложный. Он самый подводящий из всех кейсов, которые были. Было много анализов, много вопросов, мы очень много всяких данных просматривали. Думаю, наша работа была не зря».



Команда «Б.Э.М.С» представила на суд жюри несколько программ. Студенты предложили организовать курсы повышения квалификации для действующих работников КГМК, а так же активнее привлекать новые силы - программу «Профессиональный старт», по их мнению, нужно раскручивать и давать возможность ещё большему количеству студентов проходить практику на предприятиях компании.



Александр Акчурин, капитан команды «Большая медведица»: «На самом деле, колоссальная работа проделана. Три недели просто сидели вечерами, с 7 до 9 и решали эти кейсы, смотрели на минусы производства, плюсы производства. И уже исходя из этого оценивали, какие минусы есть, плюсы. Пытались найти какое-то решение. Это было очень интересно. Мы много нового узнали, вникли в саму политику компании».



Хорошо потрудились все. Обсуждениями идей в кабинете студенты не ограничивались. Они разговаривали с сотрудниками компании, выходили на улицы и общались с местными жителями - узнавали из первых уст, чего не хватает городам, в которых те живут, и региону в целом.



Павел Гусев, капитан команды «Прогресс»: «Мы предложили в городе Мурманске открыть филиал Санкт-Петербургского государственного университета по специальностям горного и металлургического направления. Делали анализ, разговаривали с молодёжью. Они были бы рады, чтобы открыли в Мурманске».



Команда «Прогресс» в полном составе проходит практику в Мончегорске. Кроме открытия нового образовательного учреждения, они обратили внимание и на производство. Студенты навели справки, провели расчёты и предложили заменить в некоторых цехах оборудование на современное - это позволит изменить технологию производства. Программа дорогостоящая. У участников команды «Миллерит» идея более бюджетная - пустить дополнительный транспорт для нужд маркшейдерского геологического отдела.



Анна Грибенюкова, капитан команды «Миллерит»: «Естественно, производственная инициатива пришла в ходе работы. Действительно, мы ходим, бывает, по шахте больше 7 км пешком за всю смену. Это очень неудобно, теряется очень много времени».



Ещё одна программа, разработанная командой, про улучшение жизни в городе. Многие студенты подписали или планируют подписать контракты с Кольской ГМК и приехать на Крайний север работать после учёбы. Анна Грибенюкова готова покинуть тёплый город в Ростовской области ради любимого человека и хорошей работы.



Анна Грибенюкова, капитан команды «Миллерит»: «Я хочу сюда переехать, мой молодой человек подписал с Кольской контракт. Он сейчас в армии, в следующем году он приедет сюда работать. А я приеду после 5 курса на практику. И поэтому для меня очень важно, чтобы в Заполярном была хорошо развита инфраструктура, и озеленения, и освещения, потому что здесь полярные ночи, которые я ещё ни разу в жизни не видела. Интересно было бы, конечно, на них посмотреть».



Студенты не просто выдвигают идеи, они предлагают варианты их воплощения в жизнь с экономическими подсчётами. Многие проекты схожи с теми, что предлагали профстартовцы прошлых лет. Есть и новые темы. И, самое ценное - старые идеи для воплощения которых есть неординарные решения.



Сергей Козлов, зам. директора департамента персонала Кольской ГМК, судья проекта «Покорители Севера»: «То новое, что соответствует и реализации стратегии Норильского никеля за последние годы, то есть это принятие участия в каких-то совместных проектах с государственным участием, опять же, идеи по повышению качества персонала, которые представлены не совсем традиционными критериями - разрядностью, использованием рабочего оборудования, то есть, есть стремление выше, это очень приятно».



Подводить итоги было непросто. Все проекты хороши, над каждым ребята постарались. Кто-то на «отлично» справился с финальным заданием, но мало баллов заработал на предыдущих. В итоге третье место заняла команда «Б.Э.М.С». На второе судьи поставили «Прогресс». А лучшей стала команда «Миллерит».