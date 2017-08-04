Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Еще одна точка памяти - на Рыбачьем открыли мемориал советским и британским лётчикам.



Сколько стоит чистота или новая строчка в квитанциях за квартплату. Строящийся полигон для отходов оценила губернатор Марина Ковтун.

Спасенная туристка, простреленное окно и попугай, подружившийся с уличными голубями. О чем еще говорят мурманчане в сети?

