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Россияне спокойно отнеслись к новым антироссийским санкциям

16:5004 августа 2017Просмотров: 381

О новом витке антироссийских санкций, инициированном Конгрессом США, слышали 68% россиян, около половины (48%) не ждут каких-либо изменений, сообщает ВЦИОМ.

Определенные страхи в связи с возможным негативным влиянием санкций на страну испытывают 28% россиян, позитивные ожидания высказывают 9%, свидетельствуют результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 30-31 июля среди 1200 респондентов.

Каждый третий россиянин (32%) в ходе опроса сказал, что о новых санкциях в отношении России слышит впервые.

Социологи отмечают, что оценки российско-американских отношений, улучшившиеся в начале июля (после встречи глав государств), в конце месяца ухудшились, вернувшись на апрельский уровень.

В частности, сейчас более трети респондентов (39% против 32% в начале июля) говорят о напряженности, 23% - о прохладе (в июле так считали 32%), 21% - о враждебности (против 10% в июле).

Личные симпатии к американскому президенту также резко снизились с 27% до 18%, одновременно вырос негатив к нему - с 22% до 28%. Преобладает, тем не менее, нейтральное отношение (43%).

На вопрос, как реагировать на новые санкции США против России - однозначного ответа нет: одни опрошенные предложили проявить активность: ввести ответные санкции (19%), предпринять что-либо (9%), ответить жестко (4%) и т.д., другие (29%) - не реагировать. Еще 34% не смогли сформулировать свою позицию.

По данным социологов, баланс оценок влияния антироссийских санкций для России в целом в июле, по отношению к марту, практически не изменился: 35% говорят о положительном эффекте и 26% считают, что санкции усугубили ситуацию в стране.
Более четверти опрошенных (29%) полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества. 10% ответить затруднились.

Те или иные последствия санкций для себя и близких сегодня отмечают 18% россиян. Их жалобы преимущественно связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). По-прежнему 79% последствий не ощущают.

Согласно результатам опроса, позиция большинства граждан по вопросу о борьбе за отмену санкций за последние несколько месяцев не изменилась: 72% согласны с тем мнением, что российским властям не следует предпринимать в этом направлении активных действий, поскольку в скором времени санкции должны быть отменены (76% было в марте). Обратную точку зрения разделяют 20% опрошенных (18% было в марте), сообщает Интерфакс.

28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции.
2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан американским президентом.

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