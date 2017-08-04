Сколько стоит экология или новая строчка в квитанциях за квартплату. Строящийся полигон для отходов оценила губернатор Марина Ковтун

Какова цена экологии? Уже в следующем году в квитанциях за квартиру может появиться строчка «вывоз мусора». Его предполагают хранить и перерабатывать в Кольском районе. В нескольких километрах от поселка Междуречье строится большой комплекс по хранению и переработке твердых коммунальных отходов. Сегодня стройку посетила губернатор Марина Ковтун и оценила готовность будущей свалки, хотя свалкой назвать этот масштабный проект весьма сложно. Все подробности у Николая Кочеткова и Бориса Савельева.

Проект комплекса по хранению и переработке мусора на территории нашего региона уникален. Нигде в мировой арктической зоне таких объектов еще нет, а в Мурманске он начнет работу уже в 2018 году. Обрабатывать здесь смогут около 250 тысяч тонн мусора в год, причем не только из Мурманска.



Это не только полигон для хранения, но и завод по переработке отходов. В мусоросортировочном комплексе, будет сортироваться и перерабатываться 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год практически со всей Мурманской области.



Масштабность проекта отлично видна на макете. Площадь только мусоросортировочного комплекса - 2,5 тысячи квадратных метров, всего же территория объекта около 30 гектаров. Хранить на ней мусор можно будет в течение сорока лет.



Павел Бесшапов, генеральный директор АО «Управление отходами»: «Мы ставим перед собой ключевую задачу, минимизацию полигонного захоронения, и если в целом в стране захоранивают 98 процентов отходов, то мы очень рассчитываем, что уже в конце 2018 года этот показатель здесь, именно по массе, будет составлять меньше 60-ти процентов».



Стоимость такого масштабного проекта более 1-го миллиарда рублей. Все средства вкладывает компания «Управление отходами», которая заключила с региональным правительством концессионное соглашение. Мурманская область гарантирует возврат инвестиций, устанавливая долгосрочный тариф на вывоз мусора. Эта строчка появится в квитанциях на квартплату.



Павел Бесшапов, генеральный директор АО «Управление отходами»: «Я знаю точно, что для человека это будет стоить меньше, чем пачка сигарет в месяц. В Мурманской области несколько сотен объектов непонятного какого складирования отходов, пока они будут существовать нежная арктическая природа будет страдать, а вместе с ней будет страдать здоровье граждан. Мусор - это источник самых тяжелых заболеваний».



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «В 21 веке прежнее обращение с твердыми бытовыми отходами уже немыслимо, то что делалось десятилетиями мы решили прервать, эту порочную схему обращения с бытовыми отходами».



Сказать сейчас какова будет реальная цена тарифа на «вывоз мусора» невозможно. В его стоимость войдут затраты на строительство комплекса, утилизацию и переработку отходов, а также их транспортировку. Понизить тариф планируют с помощью доходов от реализации переработанного мусора, продажи того, что удаться добыть из мусора.