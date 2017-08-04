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Спасенная туристка, простреленное окно и попугай, подружившийся с уличными голубями

20:0504 августа 2017Просмотров: 856

Об этом и других интересных событиях за последние сутки - в нашей подборке новостей из соцсетей.

В окрестностях Сейдозера из Ловозерских тундр эвакуировали туристку. Девушка сломала ногу. Она путешествовала вместе с тремя знакомыми. Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС. Однако, спасателям поступил тревожный звонок: требуется помощь - одна из участниц похода пострадала. На квадроциклах, а затем пешком шестеро спасателей выдвинулись на подмогу пострадавшей. На месте ей оказали первую помощь и эвакуировали вниз.

В Мурманской области ищут пропавшую бабушку. Антонина Артиева вечером 22 июля ушла из дома в поселке Молочный и до сих пор не вернулась. Где она находится сейчас, не известно. Антонине Артиевой 80 лет и она страдает потерей памяти. Бабушка была одета в светлую куртку, халат и розовые домашние тапочки, на голове носит зеленый платок. Всех, кто может сообщить любую информацию о пропавшей, просьба позвонить по телефону, который вы видите на экране, или в полицию.

Жительнице Мурманска ночью прострелили окно. На случившееся она пожаловалась в интернете, на страничке одной из мурманских групп. Пишет, что в час ночи неизвестные буянили у неё во дворе, были слышны хлопки выстрелов. А утром обнаружила неприятный сюрприз - простреленное окно и стальную пульку. Теперь решает - обращаться ли в полицию. Ну а мы советуем - обращайтесь.

Сегодня утром в Первомайский округ Мурманска на улицу Достоевского прибыли экстренные службы: спасатели, полиция, скорая помощь. Один из подъездов эвакуировали. Жильцы нашли гранату в районе Западной Лицы, а затем принесли её домой. Как оказалось, опасности она не представляет.

В Мурманской области начинается грибная пора. Пользователи интернета выкладывают фотографии со своим первым лесным уловом. Вот эти подосиновики нашла жительница Кировска Олеся Дюндикова. И сразу же похвасталась находкой в интернете.

Сегодня в районе улицы Первомайская в птичью компанию вторгся необычный гость. Эти фотографии мурманчанка опубликовала во «ВКонтакте» с комментарием: «Кормили голубей, прилетел попугайчик. Может, улетел у кого?». И действительно, чья это птица потерялась? Ну, хоть голодной не останется.

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