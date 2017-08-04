В Мурманске геймер лишился денег, покупая видеокарту в интернете

В полицию Мурманска обратился местный житель 1973 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал полицейским, что планировал приобрести видеокарту для компьютера. На сайте бесплатных объявлений он нашел подходящий товар и позвонил по телефону, указанному в объявлении.

Неизвестный сообщил, что для получения видеокарты необходимо перевести 10 тысяч рублей предоплаты, якобы для подтверждения намерений.

Мурманчанин перевел деньги на счета, указанный злоумышленником, воспользовавшись онлайн-приложением банка.

Дальнейшие попытки связаться с лже-продавцом для уточнения деталей покупки оказались безуспешными.

Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию. Как установили полицейские, потерпевший общался с мошенником по телефону, зарегистрированному в Казани, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Напомним, геймер (с англ. - «игрок») это человек, играющий в видеоигры.