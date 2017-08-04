В России создан Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

По поручению Президента РФ Владимира Путина, поддержавшего инициативу Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, создан Благотворительный фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Создание фонда отвечает интересам устойчивого развития коренных малочисленных народов, его средства будут формироваться за счет добровольных взносов, пожертвований и вкладов спонсоров, партнеров, а также субъектов, где проживают коренные малочисленные народы Севера.



Как отметил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков, создание фонда обусловлено необходимостью совершенствования имеющихся механизмов финансирования мероприятий, проводимых Ассоциацией, в интересах развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, и потребностью в эффективном инструменте поддержки проектных идей.



«По созданию фонда проведена огромная подготовительная работа, проведены переговоры с губернаторами регионов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, с руководством ТЭКов. В результате мы пришли к паритету – создать Фонд поддержки коренных малочисленных народов. Основные направления деятельности фонда мы будем обсуждать на координационных советах Ассоциации», – сказал Григорий Ледков.



Аккумулируемые в фонде средства, будут направляться на поддержку проектов и основных мероприятий Ассоциации коренных малочисленных народов по наиболее актуальным направлениям, в том числе на развитие регионального и международного сотрудничества. Также среди приоритетных направлений значится осуществление различных проектов в правовой сфере. В будущем фонд расширит спектр своей деятельности.



Особое внимание фонда планируется уделить содействию реализации Стратегии государственной национальной политики России и Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.