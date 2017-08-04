В России ставки по ипотеке опустились до исторического минимума
17:1004 августа 2017Просмотров: 481
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях продолжила снижение и в июне 2017 года составила 11,11%. Таким образом, она вновь опустилась до минимального значения за всю историю наблюдений, свидетельствуют статистические данные Банка России.
На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1%.
В целом портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% и на 1 июля 2017 года составил 4 670,9 млрд рублей. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 1,5% (71,6 млрд рублей).
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