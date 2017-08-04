В России ставки по ипотеке опустились до исторического минимума

На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1%.

В целом портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% и на 1 июля 2017 года составил 4 670,9 млрд рублей. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 1,5% (71,6 млрд рублей).