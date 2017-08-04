ВИЧ-инфицированный житель Североморска вступал в половую связь с маленькой девочкой

Североморской прокуратурой в интересах несовершеннолетней в суд направлен иск о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Как стало известно, в период времени с 1 января 2016 года по 29 февраля 2016 года осужденный И., проживающий в Североморске, заведомо зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, совершал половые сношения с несовершеннолетней жительницей города, 2001 года рождения.

В результате действий совершеннолетнего мужчины, был причинен моральный вред, выразившийся в физических и нравственных страданиях маленькой девочки.

С целью защиты прав потерпевшей прокурором города в суд направлен иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре города.