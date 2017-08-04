Яхта «Alter Ego» отправляется по следам двух капитанов

Сегодня в Мурманске участники проекта «Открытый океан: Архипелаги Арктики» рассказали журналистам о прошедшем первом этапе своей экспедиции на яхте «Alter Ego». Небольшое судно ходит в суровые холодные арктические воды регулярно, в летнее время, с исследовательскими и научными целями. Чего добились учёные в этом году, расскажем в следующем материале.

Они вернулись на берег, чтобы набраться сил, собрать новый провиант, и снова отправиться в Арктику. 12 человек под парусами и с помощью мотора дошли до архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа, где изучали миграцию гнездящихся в Арктике птиц и загрязнённость окружающей среды.



Алексей Ежов, орнитолог, сотрудник Мурманского морского биологического института: «Выносы пластика на побережье - довольно большая проблема в этом плане. Наша задача была оценить объёмы пластика, его, скажем так, происхождение, то есть, либо это бытовой пластик, либо это пластик, который используется на судах рыболовного флота, транспортных судах».

Выяснилось, что в большем количестве в арктических водах встречается именно мусор от рыболовного промысла. Часть отходов участники экспедиции смогли вывезти на яхте. Но далеко не всё: «Alter Ego» - судно очень небольшое. Но надёжное: за время пути ни разу не подвело.



Михаил Тигушкин, капитан яхты «Alter Ego»: «Предварительно были сомнения и опасения. До экспедиции я съездил в Норвегию, где готовилось судно. Должен сказать, что все системы безопасность продублированы, яхта надёжная, у нас было шесть дипломированных сотрудников на борту, которые настоящие мореманы с большим опытом походов, в том числе экспедиционных, ну и можно сказать, что и экипаж и судно подготовлены к экспедиции очень хорошо».



За время похода выяснилось, что в этом году из-за холодной весны, в Арктику вернулось после зимы гораздо меньше птиц, по сравнению с летом 2016 года. Плохо, но тревогу, по мнению учёных, бить ещё рано. Следующая часть экспедиции начнётся 6 августа. Она будет посвящена поискам следов пропавшей в 1914 году экспедиции Брусилова на Земле Франца Иосифа. 13 человек пропали без вести и об их судьбе ничего неизвестно.



Евгений Ферштер, руководитель научно-экспедиционного центра Ассоциации «Морское наследие: исследуем и сохраним»: «В 2010 году под руководством нашего хорошего друга, к сожалению, погибшего в прошлом году, Олега Продана, мы провели первую экспедицию на Землю Франца Иосифа и по результатам этой экспедиции были найдены останки человека, были найдены личные вещи, дневники. Это была, наверно, первая находка с того времени, как «Святую Анну» видели в последний раз».



Тогда же были установлены буйки, которые могут указать на примерный путь дрейфа пропавшей шхуны, что может помочь в её поисках. А найденные останки человека придётся захоронить на месте обнаружения: идентифицировать их не смогли. И еще одна цель второй части похода: почтить память ледокола «Красин», который спас экспедицию Нобеля. Дирижабль «Италия» с людьми потерпел крушение. В честь ледокола и его экипажа на мысе Ниль будет установлена памятная табличка.