8 и 9 августа в Умбе пройдут празднества в честь Пантелеимона Целителя

8 и 9 августа в Кафедральном храме Воскресения Христова посёлка Умба пройдут ставшие традиционными торжества в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, в центре которых будет вынос одной из центральных святынь храма — ковчега с частицей его мощей.

Об этом сообщает Североморская епархия.

Эта святыня была передана кафедральному приходу два года назад, и с тех пор у мощей совершается Литургия и Соборование в день памяти великомученика. Богослужения пройдут по следующему расписанию:

8 августа, 17.00 ч — вынос мощей, всенощное бдение с пением акафиста вмч. Пантелеимону.

9 августа, 8.30 ч — водосвятный молебен; 9.00 ч — Божественная Литургия, молебен; 12.30 ч — Соборование у мощей; 17.00 ч — акафист вмч. Пантелеимону.

Воскресенский приход будет рад разделить праздник с жителями Умбы и паломниками.