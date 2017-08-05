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Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:5905 августа 2017Просмотров: 378

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 5 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В «Норникеле» началось внедрение нового корпоративного стандарта под названием «Управление изменениями».

В Печенгском районе продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

В визит-центр заповедника «Пасвик» заглянуло «Солнышко». Как детвора из оздоровительного лагеря изучала заповедные территории?

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