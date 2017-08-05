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Сотрудники ГИБДД Кандалакши задержали пьяного водителя, который до этого дважды скрывался с места ДТП

15:0505 августа 2017Просмотров: 575

Недобросовестных водителей не останавливают ни штрафы, ни лишение прав. На автодороге «Кандалакша - КПП «Салла» был остановлен автомобиль «ВАЗ-21093» За рулем находился сорокалетний мужчина , который не имел прав. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян.

В процессе выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что водитель уже дважды  привлекался к административной ответственности за «нетрезвое вождение». В этот раз нарушителю грозит более строгое наказание. Он может отправится в тюрьму на срок до двух лет. 

Всего за 7 месяцев 2017 года на территории Кандалакшского и Терского районов было выявлено 148 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Только за прошедшую неделю по вине пьяных водителей произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 2 несовершеннолетних пассажира.

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