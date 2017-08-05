Сотрудники ГИБДД Кандалакши задержали пьяного водителя, который до этого дважды скрывался с места ДТП

Недобросовестных водителей не останавливают ни штрафы, ни лишение прав. На автодороге «Кандалакша - КПП «Салла» был остановлен автомобиль «ВАЗ-21093» За рулем находился сорокалетний мужчина , который не имел прав. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян.

Всего за 7 месяцев 2017 года на территории Кандалакшского и Терского районов было выявлено 148 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Только за прошедшую неделю по вине пьяных водителей произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 2 несовершеннолетних пассажира.