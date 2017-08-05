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В ночь с 7 на 8 августа в Снежногорске отключат электроэнергию

10:0005 августа 2017Просмотров: 1013

Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на линиях электропередачи

7 августа с 23-00 до 5-00 8 августа в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на линиях электропередачи 35 кВ  филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») будет временно приостановлено электроснабжение города Снежногорска.

Ремонтные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей и согласованы с администрацией населенного пункта, сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

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