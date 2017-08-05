В ночь с 7 на 8 августа в Снежногорске отключат электроэнергию

Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ на линиях электропередачи

7 августа с 23-00 до 5-00 8 августа в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на линиях электропередачи 35 кВ филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») будет временно приостановлено электроснабжение города Снежногорска.

Ремонтные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей и согласованы с администрацией населенного пункта, сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».