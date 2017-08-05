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В селе Кузрека сегодня состоялся праздник Поморской козули

18:0405 августа 2017Просмотров: 575

Он проводится с 2010 года. За это время праздник обрёл большую популярность. Сейчас в Кузреку приезжают гости не только со всей России, но и из-за границы. В этом году в село приехало около 2-х тысяч человек.

Гости Кузреки могли не только приобрести козулю, но и поучаствовать в мастер-классе по её изготовлению. А так же отведать традиционных поморских блюд и купить продукты местного производства: несколько видов рыбы, разных способов приготовления, молочная продукция умбского совхоза.

Снежные скульпторы из Кировска развлекали гостей изготовлением ледяных скульптур. Подробней смотрите в программе "Наше утро" на ТВ-21.

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