В селе Кузрека сегодня состоялся праздник Поморской козули

Он проводится с 2010 года. За это время праздник обрёл большую популярность. Сейчас в Кузреку приезжают гости не только со всей России, но и из-за границы. В этом году в село приехало около 2-х тысяч человек.



Гости Кузреки могли не только приобрести козулю, но и поучаствовать в мастер-классе по её изготовлению. А так же отведать традиционных поморских блюд и купить продукты местного производства: несколько видов рыбы, разных способов приготовления, молочная продукция умбского совхоза.



Снежные скульпторы из Кировска развлекали гостей изготовлением ледяных скульптур. Подробней смотрите в программе "Наше утро" на ТВ-21.