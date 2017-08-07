7 лет в заключении рискует провести уличный грабитель из Апатитов

В апатитскую полицию за помощью обратилась 38-летняя жительница. Она заявила, что ее ограбили вблизи Апатитской городской церкви, расположенной на улице Ленина.

По словам потерпевшей, в безлюдном месте вечером на нее неожиданно напал неизвестный мужчина и силой заставил отдать ему имеющиеся наличные деньги, а также телефон. Грабитель затем скрылся с места происшествия. Общая стоимость похищенного им составила более 5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе опроса потерпевшей смогли установить приметы подозреваемого и выяснили, что к грабежу может быть причастен 44-летний мужчина.

Спустя непродолжительное время оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Житель Апатитов, который признался в содеянном, нигде не работает, ранее многократно привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.