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Долгая зима стала причиной низкой численности гнездящихся птиц в Арктике

12:2007 августа 2017Просмотров: 137

Ученые зафиксировали в этом году низкую численность гнездящихся птиц в арктическом регионе. Как сообщил участник экспедиции «Открытый океан: Архипелаги Арктики» орнитолог Алексей Ежов, это связано с затяжной зимой.

«В ходе экспедиции мы отметили, что в этом году из-за поздней зимы очень плохое гнездование птиц - численность гнездящейся фауны крайне низкая. Мы это связываем с затяжной зимой», - сказал Ежов в ходе пресс-конференции по итогам экспедиции.

Он добавил, что во время наблюдений за пернатыми ученые сделали вывод, что в период их гнездования в тундре сохранялся снежный покров, который обычно отсутствует в это время, что нарушило естественные процессы гнездования.

«С колониальными птицами, которым наличие снега в тундре никак не мешает размножаться, аналогичная ситуация. Это связано с тем, что из-за снега у них не было доступа к кормовой базе», - отметил орнитолог.

По его словам, крайне низкая численность гнездящихся птиц «несомненно отразится на их популяции в будущем», сообщает ТАСС.



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