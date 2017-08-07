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Есть ли толк от репортажей?

20:0207 августа 2017Просмотров: 170

«По следам наших публикаций» - так во многих изданиях называлась рубрика, где журналисты возвращались к старым темам и наблюдали, какие изменения произошли с тех пор. Мы решили возобновить традиции. Корреспонденты ТВ-21 вернулись в те места, где побывали за прошедший месяц. Как сегодня обстоят дела в самом грязном общежитии Мурманска и полуразрушенной школе в Росте расскажут Михаил Аброськин, Артемий Букшин и Владислав Дмитриев.

Общежитие на улице Свердлова. Галина Пантелеева мастер бригады, которая здесь убирает мусор. По её словам, свалка растёт быстрее, чем дворники успевают делать свою работу.

Месяц назад под окнами и в подвале дома его жильцы устроили настоящую свалку. Из окон летело всё: от бутылок и огрызков до ящиков, телевизоров и ванн. Даже то, что другие люди оставляют в унитазе, тоже отправлялось в окно.

Рабочим всё же удалось убрать весь этот хлам. Но каждый день на вычищенной территории появляется всё новый мусор и битые стёкла. Окна приходится менять почти каждую неделю. Делают это и сами жильцы, кому не безразлично как выглядит их жильё, и рабочие управляющей компании.

Жильцы не особо общительны, их понять можно. Показываем помещение внутри, где бардак на лестнице. Оправдываться за такой бардак мало кто захочет.

Видимо, кто-то делает дома ремонт и крупногабаритный мусор в окно не пролез, а может люди ждут ночи, чтобы всё это выкинуть. Остаётся только гадать.

Увы, до тех пор, пока люди сами не перестанут сыпать помои в окна, чисто здесь не станет никогда, а дворники так и продолжат называть это общежитие самым грязным в Мурманске.

Сейчас можно пройти на территорию, но попасть внутрь теперь не так просто. Окна всё-таки заколотили.

Все двери и окна до единого заколочены и сделано это на совесть. Чтобы пробраться внутрь, придётся взять гвоздодёр и пошуметь. Так что местная шпана скорее всего в школу больше не полезет. Хочется надеяться, что и пожаров здесь больше не будет, а старому зданию найдётся новое применение.

Приятно видеть, что репортажи ТВ-21 меняют ситуацию к лучшему. В следующих выпусках мы продолжим традицию и вернёмся к еще нескольким проблемным материалам.

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