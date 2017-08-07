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Где в Мурманске отключат горячую воду?

10:1507 августа 2017Просмотров: 272

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 августа.

С 08.00 25.07.2017 до 24.00 07.08.2017 остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома 

С 08.00  26.07.2017 до 24.00  08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов. 

С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00  14.08.2017   остановка Угольной  котельной  –(Смирнова,16,20,22   3 - дома) 

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Шевченко, 26а (АО «МЭС») – 13 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Бондарная, 12а (АО «МЭС») – 27 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП ул. Прибрежная, 17/1 (АО «МЭС») – 9 домов

С 08.00 07.08.2017 до 24.00 11.08.2017 опрессовка тепловых сетей от восточной котельной  – 458 домов

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

16:00 – 22:00 ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 22, 24

ул. Аскольдовцев, 19

 

 

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