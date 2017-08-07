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Хозяйка «резиновой квартиры» в Оленегорске отправится под суд

12:4107 августа 2017Просмотров: 106

За фиктивную постановку на учет по месту пребывания в жилом помещении иностранного гражданина перед судом предстанет жительница Оленегорска.

Как стало известно, обвиняемая фиктивно поставила на учет в своей квартире граждан Киргизии по месту пребывания, тем самым лишила полицейских возможности надлежаще осуществить контроль за миграционным учетом и передвижением иностранных граждан по территории России.

Вина женщины полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в суд, где будет рассмотрено по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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