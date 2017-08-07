Хозяйка «резиновой квартиры» в Оленегорске отправится под суд

За фиктивную постановку на учет по месту пребывания в жилом помещении иностранного гражданина перед судом предстанет жительница Оленегорска.

Как стало известно, обвиняемая фиктивно поставила на учет в своей квартире граждан Киргизии по месту пребывания, тем самым лишила полицейских возможности надлежаще осуществить контроль за миграционным учетом и передвижением иностранных граждан по территории России.

Вина женщины полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в суд, где будет рассмотрено по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.