Как выбрать вкусный арбуз и не отравиться?

Арбуз - ценный продукт, содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием.

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выбора этой ягоды.

Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запрещена. В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук.

Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.