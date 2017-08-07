16+
!13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Как выбрать вкусный арбуз и не отравиться?

12:0007 августа 2017Просмотров: 620

Арбуз - ценный продукт, содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом - ликопеном, обладающим противоопухолевым действием.

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выбора этой ягоды.

Реализация бахчевых вдоль автодорог из необорудованных торговых мест запрещена. В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук.

Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Читайте также
7 лет в заключении рискует провести уличный грабитель из АпатитовПравительство решило превратить россиян в сторонников здорового образа жизниВ России предложили штрафовать тех, кто продает зарубежные газеты и журналы без разрешенияПенсионер из Краснодара промышлял вырубкой леса в Мурманской области
Нафталин в России попал под запретЗаключенный ревдинской колонии ранил осужденного во время построения на плацуВ Мурманской области продолжают выявлять зараженную некрозом рыбуАрестантам апатитского следственного изолятора прислали большую посылку с книгами из ПетербургаЖительница Апатитов лишилась денег, пытаясь сдать квартиру через интернетМарина Ковтун встретилась с главным судебным приставом Мурманской области Василием Лариным
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс