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Марина Ковтун встретилась с главным судебным приставом Мурманской области Василием Лариным

13:0007 августа 2017Просмотров: 110

Сегодня в ходе рабочей встречи руководитель регионального Управления Федеральной службы судебных приставов Василий Ларин представил губернатору Марине Ковтун итоги работы ведомства в первом полугодии 2017 года.

По просьбе главы региона главный судебный пристав Мурманской области особо остановился на вопросах взыскания задолженности по оплате труда и задолженности за коммунальные услуги.

Василий Ларин сообщил, что на сегодняшний день на исполнении у службы судебных приставов региона находится около 1400 исполнительных производств по задолженности по заработной плате с общей суммой задолженности порядка 40 млн рублей.

Основной «поставщик» этой задолженности – порт «Витино» – 110 исполнительных документов на 36 млн рублей.

Задолженность за услуги ЖКХ по количеству исполнительных производств сохраняется на уровне прошлого года – 1,9 млрд рублей.

Основными сложностями при взыскании долгов по-прежнему остаются неплатежеспособность и непроживание граждан по адресам, указанным в исполнительных документах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом служба судебных приставов применяет широкий спектр мер воздействия на должников, учитывая каждый конкретный случай.

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