Мурманчанина оштрафовали за пропаганду экстремизма в соцсети

В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками Центра по противодействию экстремизму по Мурманской области были выявлены экстремистские материалы, размещенные на персональной странице одного из пользователей.

При проверке полицейские установили, что размещенные видеоматериалы внесены в федеральный список экстремистских. Кроме того, на странице пользователя были размещена нацистская символика.

Сотрудники ЦПЭ установили и опросили подозреваемого. Материалы проверки полицейские направили в прокуратуру округа для принятия процессуального решения.

Решением суда 38-летний житель Мурманска привлечен к административной ответственности за совершенные правонарушения. Ему назначен штраф в размере 1 тысячи рублей за каждое правонарушение, сообщает пресс-служба пресс-служба УМВД России по Мурманской области.