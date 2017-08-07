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Мурманчанина оштрафовали за пропаганду экстремизма в соцсети

12:1507 августа 2017Просмотров: 111

В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками Центра по противодействию экстремизму по Мурманской области были выявлены экстремистские материалы, размещенные на персональной странице одного из пользователей. 

При проверке полицейские установили, что размещенные видеоматериалы внесены в федеральный список экстремистских. Кроме того, на странице пользователя были размещена нацистская символика. 

Сотрудники ЦПЭ установили и опросили подозреваемого. Материалы проверки полицейские направили в прокуратуру округа для принятия процессуального решения. 

Решением суда 38-летний житель Мурманска привлечен к административной ответственности за совершенные правонарушения. Ему назначен штраф в размере 1 тысячи рублей за каждое правонарушение, сообщает пресс-служба пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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