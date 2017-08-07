Новый стадион для нового района. Глава Мурманска посмотрел, как строят спорткомплекс в Росляково

В микрорайоне Росляково появится самый большой в Мурманске стадион. Возведение спортивного объекта идет полным ходом, и сдать его планируют уже этой осенью. Сегодня стройплощадку посетил глава Мурманска Дмитрий Филиппов.

Еще несколько месяцев назад на этом месте было футбольное поле, правда, вместо искусственного газона обычная земля, а ворота уже покосились от времени. После глобальной стройки здесь появится современный многофункциональный стадион.

Этот спортивный комплекс обещает быть одним из самых крупных в Мурманске. На площади 12600 квадратных метров планируют построить полноразмерное футбольное поле, а также площадки для баскетбола, спортивные дорожки, первая в Мурманске дорожка для маломобильных групп населения, а также яма для прыжков.



Во время разработки проекта, основная идея была сделать будущий спортивный комплекс универсальным, чтобы здесь могли заниматься не только спортсмены, но и все жители Росляково.



Владислав Барышников, представитель компании-проектировщика: «Помимо самого стадиона, беговых дорожек, спортивного ядра, есть еще площадка со спортивными тренажерами, рукоходами, площадка для воркаута. Это направлено для того, чтобы различные слои населения могли приходить сюда, хорошо проводить время и улучшать свое здоровье».



У строителей были сложности с участком - стояла вода, пришлось делать дополнительный дренаж, но, как говорят подрядчики, сейчас все работы идут по графику. Полностью закончить стадион планируют до конца октября этого года.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Росляково - существенный район нашего города, здесь большое количество населения проживает, конечно, инфраструктура должна быть не хуже, чем в других районах».



Игорь Морарь, депутат совета депутатов Мурманска: «Руководство города думает о развитии спорта и о нашем подрастающем поколении, чтобы оно росло здоровым, спортивным, увлеченным. Тут еще момент социализации, когда люди общаются, а не сидят в интернете».



За последние годы в Мурманске модернизировали более 50 спортивных площадок на базе школ и гимназий, а также во дворах и скверах во всех районах города. Скоро новый спорткомплекс под открытым небом появится и в Росляково.