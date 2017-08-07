16+
&
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Обрушение на руднике, пожары в Мурманске и наши на вершине Эльбруса: подборка новостей из соцсетей

20:0407 августа 2017Просмотров: 153

Пожары в столице Заполярья, флаг Мурманской области на вершине Эльбруса и поднятый со дня озера самолет. Об этом и других интересных событиях за выходные и минувшие сутки - в нашей подборке новостей короткой строкой.

За выходные в Мурманске случились три пожара. В разных частях города сгорели квартира, машина и гараж. Серьезный пожар произошел в квартире 78 дома на проспекте Ленина в ночь на 6 августа. Сообщение поступило на пульт дежурной службы в десять часов вечера. Как сообщили в МЧС, на кухне в квартире сгорела мебель, а в коридоре - потолок. На месте происшествия работали два поисково-спасательных подразделения. Огонь потушили восемь пожарных.

Со дна озера Среднее Ваенгское поисковики подняли самолет времен ВОВ. Поисковики обнаружили останки членов экипажа, а также их личные вещи: наручные часы, перьевую ручку, монеты, пуговицу с якорем. В следующем году поисковики планируют продолжить розыск останков пилотов, а также поднять оставшиеся фрагменты боевой машины.

Флаг Мурманской области - на высочайшей точке страны. Эльбрус в очередной раз покорился мурманчанам. На самую высокую гору Европы и России со штангой на плечах восходил пауэрлифтер Андрей Родичев, там были журналисты «ТВ-21» с символикой в честь столетия Мурманска. Теперь на вершине появился флаг региона. Донес его туда Михаил Савченко, капитан команды «Норманны» по игре «Что? Где? Когда?».

Спасенный из ямы с отходами нефтепродуктов щенок по кличке Нефть ищет хозяев. Напомним, 2 августа мурманские спасатели, совместно с сотрудниками нефтебазы, с помощью досок вытащили щенка, упавшего в яму с отходами нефтепродуктов. Прошла почти неделя со дня спасения, однако, как сообщили в соцсетях работники приюта для животных, хоть щенок и стал звездой мурманского интернета, к ним не поступило ни одного звонка с предложением помощи.

В Мурманске нашелся попугай. Ирина Иванова опубликовала в интернете фото желто-зеленой домашней птицы. Пишет, что попугайчик залетел в её окно на проспекте Кольском 204. Может, хотел вернуться домой, но перепутал квартиры? Кто знает. Хозяин, отзовись! Тем временем, пользователи «ВКонтакте» высказывают предположения, что именно этого попугая видели недавно в компании мурманских голубей.

Реклама
Читайте также
На руднике «Карнасурт» в Ловозерском районе погиб рабочийПодготовка к началу отопительного сезона в населённых пунктах области должна завершиться в срокЖители Мурманской области должны почти два миллиарда рублей за коммуналкуНовый стадион для нового района. Глава Мурманска посмотрел, как строят спорткомплекс в Росляково
Юные шахматисты и тхэквондисты получат ещё одно помещение для занятий в центре МурманскаПожилой мурманчанин избил сестру и угрожал ей убийствомОтряд кораблей Северного флота продолжает межфлотский переход в пункты постоянной дислокацииПоисковики общественной молодежной организации подняли со дна озера Среднее советский самолет Пе-2Пенсионерке из Мурманска продали фальшивую путевку в АбхазиюРособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс