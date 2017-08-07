Обрушение на руднике, пожары в Мурманске и наши на вершине Эльбруса: подборка новостей из соцсетей

Пожары в столице Заполярья, флаг Мурманской области на вершине Эльбруса и поднятый со дня озера самолет. Об этом и других интересных событиях за выходные и минувшие сутки - в нашей подборке новостей короткой строкой.

За выходные в Мурманске случились три пожара. В разных частях города сгорели квартира, машина и гараж. Серьезный пожар произошел в квартире 78 дома на проспекте Ленина в ночь на 6 августа. Сообщение поступило на пульт дежурной службы в десять часов вечера. Как сообщили в МЧС, на кухне в квартире сгорела мебель, а в коридоре - потолок. На месте происшествия работали два поисково-спасательных подразделения. Огонь потушили восемь пожарных.



Со дна озера Среднее Ваенгское поисковики подняли самолет времен ВОВ. Поисковики обнаружили останки членов экипажа, а также их личные вещи: наручные часы, перьевую ручку, монеты, пуговицу с якорем. В следующем году поисковики планируют продолжить розыск останков пилотов, а также поднять оставшиеся фрагменты боевой машины.



Флаг Мурманской области - на высочайшей точке страны. Эльбрус в очередной раз покорился мурманчанам. На самую высокую гору Европы и России со штангой на плечах восходил пауэрлифтер Андрей Родичев, там были журналисты «ТВ-21» с символикой в честь столетия Мурманска. Теперь на вершине появился флаг региона. Донес его туда Михаил Савченко, капитан команды «Норманны» по игре «Что? Где? Когда?».



Спасенный из ямы с отходами нефтепродуктов щенок по кличке Нефть ищет хозяев. Напомним, 2 августа мурманские спасатели, совместно с сотрудниками нефтебазы, с помощью досок вытащили щенка, упавшего в яму с отходами нефтепродуктов. Прошла почти неделя со дня спасения, однако, как сообщили в соцсетях работники приюта для животных, хоть щенок и стал звездой мурманского интернета, к ним не поступило ни одного звонка с предложением помощи.



В Мурманске нашелся попугай. Ирина Иванова опубликовала в интернете фото желто-зеленой домашней птицы. Пишет, что попугайчик залетел в её окно на проспекте Кольском 204. Может, хотел вернуться домой, но перепутал квартиры? Кто знает. Хозяин, отзовись! Тем временем, пользователи «ВКонтакте» высказывают предположения, что именно этого попугая видели недавно в компании мурманских голубей.