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Отряд кораблей Северного флота продолжает межфлотский переход в пункты постоянной дислокации

17:0007 августа 2017Просмотров: 319

Отряд кораблей Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, завершил переход проливной зоны, отделяющей Балтийское море от Северного, и продолжил движение в акватории Северного моря.

В составе отряда межфлотский переход совершают тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов»,  тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», а также другие корабли и суда обеспечения.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон, сообщает пресс-служба Северного флота. 

В Главном военно-морском параде от Северного флота примяли участие порядка 10 кораблей и судов. В их числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и другие корабли и суда обеспечения.  Катера Северного флота, участвовавшие в Главном военно-морском параде, осуществляют переход в пункты постоянного базирования внутренними судоходными путями.

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