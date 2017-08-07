Отряд кораблей Северного флота продолжает межфлотский переход в пункты постоянной дислокации

Отряд кораблей Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, завершил переход проливной зоны, отделяющей Балтийское море от Северного, и продолжил движение в акватории Северного моря.

В составе отряда межфлотский переход совершают тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», а также другие корабли и суда обеспечения.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон, сообщает пресс-служба Северного флота.

В Главном военно-морском параде от Северного флота примяли участие порядка 10 кораблей и судов. В их числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и другие корабли и суда обеспечения. Катера Северного флота, участвовавшие в Главном военно-морском параде, осуществляют переход в пункты постоянного базирования внутренними судоходными путями.