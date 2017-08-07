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Песни, танцы, много еды и фигурка из ржаного теста во главе. В Кузреке прошёл праздник Поморской козули

20:0107 августа 2017Просмотров: 167

А сейчас репортаж с берега Белого моря. В селе Кузрека состоялся большой и шумный праздник Поморской козули. Он проводился уже в восьмой раз и собрал сотни гостей со всей Мурманской области и из других регионов России. Как это было - расскажут Анастасия Степанова и Александр Саницкий.

Официально в Кузреке никто не живёт. Как населённый пункт, она перестала существовать почти 40 лет назад. Но, в отличие от большинства деревень и посёлков, которых постигла такая же участь, Кузрека не просто живёт - она процветает. Правда, исключительно летом.

Праздник поморской козули за несколько лет стал международным. Гости из-за границы приезжают не только на других посмотреть, но и себя показать, как финн Юкка Мёнкёнен. Интересно и приезжим, и тем, кто живёт в Кузреке.

Сейчас всё идёт, как по маслу. Праздник, торговля, мастер-классы, в центре у колодца - концерт. А первое мероприятие было не так-то просто организовать. Предприниматели из Умбы не хотели, чтобы гости Кузреки стали непрошенными гостями и пошли просить разрешения у местных жителей.

Ирина Волкова, организатор праздника: «Мы с нашим начальником отдела культуры, вот эта активная группа женщин, как водится, пришли к старожилам и сказали: хотим праздник сделать. Старожилы сказали - ненене, туристов нам не надо. Будет шумно, будет грязно. - Но позвольте хоть первый раз попробовать. Позволили, сделали».

Первая «Поморская козуля» состоялась в 2010 году. Людей было не так много, как сейчас. В последние годы на праздник приезжают около 2 тысяч человек и они с трудом умещаются в скромной деревеньке. Одной центральной площадью место проведения праздника не ограничивается, торговые ряды растягиваются на несколько сотен метров.

Купить на празднике можно не только рыбу. За продукцией местного совхоза выстроилась очередь - люди берут молоко, йогурт, творог и сливки - всё натуральное, от умбских коров. Рядом продаётся варенье из еловых и сосновых шишек. Домашняя выпечка тоже расходится на ура. И, конечно же, никто не проходит мимо большого котла с традиционной поморской ухой.

Елена Баркова: «Котёл двести литров. Уха тут из сёмги, горбуши и палтуса. Картошки 25 килограмм и рыбы по 10 килограмм. Каждой».

Но вернёмся на площадь. Каждый год организаторы мероприятия стараются удивить гостей. В прошлый раз в Кузреку приезжали барабанщики, в этот - взвод морской пеходы Свято-Алексиевской пустыни.

Серьёзные песни, исполненные а капелла, сменяются ритмичными композициями под гитару. И пока выступают курсанты, справа от сцены трудится человек с бензопилой в руках.

Козулю в Кузреке делают не только из теста, но и изо льда. Ледяной шедевр рождается прямо сейчас силами кировских снежных скульпторов.

Иван Локтюхин уже не в первый раз приезжает на праздник Поморской козули в качестве ледяного ювелира. Вот и сейчас он уже сделал несколько небольших скульптур, так сказать, для разогрева и приступил к исполнению самой главной - символа праздника. Эскизов перед глазами нет, да и не нужны они, уверяет нас скульптор.

Иван Локтюхин, ледовый скульптор: «Эскизы здесь вот, пройдите по рядам. Это всё эскизы лежат. Эти прекрасные поделки, то, что люди делают, то, что люди с душой сюда приносят. Это то, что стоит делать дальше».

Лёд в августе требует быстрой работы, а не то не успеешь выпилить шедевр, как от него ничего не останется. Но Иван - профессионал, и через пятнадцать минут ледяная козуля уже знакомится с гостями праздника. К ней он вырезает детишек - семья в сборе, зрители в восторге.

О козуле традиционной, из теста, а так же о других поморских продуктах и блюдах мы расскажем вам завтра - смотрите «Новости ТВ-21» и программу «Наше утро».

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