Подготовка к сезону отопления, комфортная городская среда и медицинское обслуживание. Эти темы сегодня обсуждали в правительстве области на оперативном совещании.

Подготовка к началу отопительного сезона в населённых пунктах области должна завершиться в срок. Особое внимание - военным гарнизонам и городам на севере области.

Состояние дворов в Мурманске стало причиной обращения к главе администрации областного центра.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Недавно поступил просто крик о помощи от мурманчанина, который проживает на улице Свердлова. Пишет: «Во дворе невозможно погулять с детьми, это просто опасно. Детские игровые площадки с советских времён. И понятно, в каком они находятся состоянии. Ещё одна проблема - это состояние дорог в этом дворе». Пишет, что даже бывалые таксисты просто отказываются заезжать в этот двор, до дома как хочешь, так и добирайся».



Глава региона обязала главу администрации Мурманска Андрея Сысоева разобраться в ситуации. По возможности включить двор в программу «Комфортной городской среды».

Ещё одной темой совещания стало здравоохранение. Губернатор поинтересовалась у министра здравоохранения региона, как область включается в федеральный проект новой работы поликлиник. В первую очередь это касается уже стартовавшей программы «Доброжелательная регистратура». Она предусматривает ремонт холлов медицинских учреждений, и иной подход к пациентам.



Валерий Перетрухин. Министр здравоохранения Мурманской области: «Улучшение логистики внутри медицинской организации. В том числе - разделение потоков больных и здоровых пациентов, которые пришли на обследование или за дополнительной информацией. Так же планируем разделить функциональные обязанности врачей и среднего медперсонала. Ряд непрофильных функций, которые несёт на себе врач, переносим на специально подготовленного специалиста со средним медицинским образованием, в отдельных кабинетов приёма».



Такая система работы с пациентами поликлиник должна сократить время ожидания, убрать лишнюю отчётность. Часть поликлиник начнут принимать людей по новой методике уже этой осенью. На ремонты в 12 медицинских учреждениях области на 17-18 год выделено 37 миллионов рублей.