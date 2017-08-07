16+
&
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Подготовка к началу отопительного сезона в населённых пунктах области должна завершиться в срок

20:0707 августа 2017Просмотров: 189

Подготовка к сезону отопления, комфортная городская среда и медицинское обслуживание. Эти темы сегодня обсуждали в правительстве области на оперативном совещании.

Подготовка к началу отопительного сезона в населённых пунктах области должна завершиться в срок. Особое внимание - военным гарнизонам и городам на севере области.
Состояние дворов в Мурманске стало причиной обращения к главе администрации областного центра.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Недавно поступил просто крик о помощи от мурманчанина, который проживает на улице Свердлова. Пишет: «Во дворе невозможно погулять с детьми, это просто опасно. Детские игровые площадки с советских времён. И понятно, в каком они находятся состоянии. Ещё одна проблема - это состояние дорог в этом дворе». Пишет, что даже бывалые таксисты просто отказываются заезжать в этот двор, до дома как хочешь, так и добирайся».

Глава региона обязала главу администрации Мурманска Андрея Сысоева разобраться в ситуации. По возможности включить двор в программу «Комфортной городской среды».
Ещё одной темой совещания стало здравоохранение. Губернатор поинтересовалась у министра здравоохранения региона, как область включается в федеральный проект новой работы поликлиник. В первую очередь это касается уже стартовавшей программы «Доброжелательная регистратура». Она предусматривает ремонт холлов медицинских учреждений, и иной подход к пациентам.

Валерий Перетрухин. Министр здравоохранения Мурманской области: «Улучшение логистики внутри медицинской организации. В том числе - разделение потоков больных и здоровых пациентов, которые пришли на обследование или за дополнительной информацией. Так же планируем разделить функциональные обязанности врачей и среднего медперсонала. Ряд непрофильных функций, которые несёт на себе врач, переносим на специально подготовленного специалиста со средним медицинским образованием, в отдельных кабинетов приёма».

Такая система работы с пациентами поликлиник должна сократить время ожидания, убрать лишнюю отчётность. Часть поликлиник начнут принимать людей по новой методике уже этой осенью. На ремонты в 12 медицинских учреждениях области на 17-18 год выделено 37 миллионов рублей.

Реклама
Читайте также
На руднике «Карнасурт» в Ловозерском районе погиб рабочийЖители Мурманской области должны почти два миллиарда рублей за коммуналкуНовый стадион для нового района. Глава Мурманска посмотрел, как строят спорткомплекс в РосляковоЮные шахматисты и тхэквондисты получат ещё одно помещение для занятий в центре Мурманска
Пожилой мурманчанин избил сестру и угрожал ей убийствомОтряд кораблей Северного флота продолжает межфлотский переход в пункты постоянной дислокацииПоисковики общественной молодежной организации подняли со дна озера Среднее советский самолет Пе-2Пенсионерке из Мурманска продали фальшивую путевку в АбхазиюРособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ в сентябреВ Мурманской области детские поликлиники изменят график работы в августе и сентябре
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс