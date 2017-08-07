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Полное видео программы «Новости»

20:0007 августа 2017Просмотров: 166

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 августа 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Жители Мурманской области должны почти два миллиарда рублей за коммуналку. Когда приставы соберут все долги?

Новый стадион для нового микрорайона. Глава Мурманска посмотрел, как строят спорткомплекс в Росляково.

Был детский сад, а станет спортивная школа. Юные шахматисты и тхеквондисты получат ещё одно помещение для занятий в центре Мурманска.

Пожары в Мурманске, флаг региона на вершине Эльбруса и потерявшийся попугайчик. О чем мурманчане говорят в соцсетях?

Как не наступить на старые грабли? Чиновники решают, что делать с аварийным мостом в Шонгуе.

Есть ли толк от репортажей? Корреспонденты ТВ-21 смотрят, что изменилось в Мурманске после их критических сюжетов.

Песни, танцы, много еды и фигурка из ржаного теста во главе. В Кузреке прошёл праздник Поморской козули.

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