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Пожилой мурманчанин избил сестру и угрожал ей убийством

17:2507 августа 2017Просмотров: 248

В полицию Мурманска поступило сообщение от мурманчанки 1962 года рождения о том, что ей угрожает убийством родной брат.

Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии установил, что между мужчиной и женщиной, проживающими в одной квартире, произошла ссора, во время которой женщину избили.

50-летнего мужчину задержали и доставили в ленинский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Участковым уполномоченным полиции было установлено, что ранее судимый за изнасилование житель Мурманска 1967 года рождения нигде не работает.

В ходе конфликта он угрожал убить сестру, при этом в подтверждение своих намерений он ударил женщину по ноге ножкой от стула.

Согласно заключению судмедэксперта, полученные потерпевшей травмы квалифицируются как вред здоровью легкой степени тяжести.

По факту в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчине грозит до двух лет колонии.

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