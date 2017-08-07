Правительство решило превратить россиян в сторонников здорового образа жизни

Правительство собирается увеличить долю приверженцев здорового образа жизни среди россиян до 60 процентов к 2025 году.

Об этом говорится в утвержденном правительством паспорте приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», опубликованном на сайте кабмина.

Согласно документу, если в 2017 году в стране насчитывается 36 процентов сторонников ЗОЖ, то к 2025 году их доля должна увеличиться до 60 процентов.

Среди мер, которые планируется реализовать, — публикация на полезных продуктах знаков отличия, поддержка некоммерческих организаций, пропагандирующих здоровое питание, а также пропаганда отказа от абортов, сообщает Lenta.Ru