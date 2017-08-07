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Прогноз погоды по Мурманской области на 8 августа

12:5307 августа 2017Просмотров: 116

Переменная  облачность. Местами небольшой, в центральных районах области умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°, днем +13+18°.

Прогноз погоды на 8 августа  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+8..+10

+16..+18

дождь

небольшой дождь

Умба

+8..+10

+16..+18

дождь

небольшой дождь

Полярные Зори

+8..+10

+16..+18

дождь

небольшой дождь

Апатиты

+8..+10

+16..+18

дождь

небольшой дождь

Кировск

+8..+10

+16..+18

дождь

небольшой дождь

Ковдор

+8..+10

+16..+18

дождь

небольшой дождь

Мончегорск

+8..+10

+15..+17

дождь

небольшой дождь

Ловозеро

+8..+10

+15..+17

дождь

дождь

Оленегорск

+7..+9

+14..+16

дождь

небольшой дождь

Никель

+7..+9

+14..+16

дождь

небольшой дождь

Заполярный

+7..+9

+14..+16

дождь

небольшой дождь

Североморск

+7..+9

+14..+16

дождь

небольшой дождь

Мурманск

+7..+9

+14..+16

дождь

небольшой дождь

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 августа

Температура воздуха

утром +7..+9

днем +14..+16

вечером +14..+16

Осадки

дождь

небольшой дождь

небольшой дождь
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