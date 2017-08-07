Прогноз погоды по Мурманской области на 8 августа

Переменная облачность. Местами небольшой, в центральных районах области умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°, днем +13+18°.
Прогноз погоды на 8 августа по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
+8..+10
|
+16..+18
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Умба
|
+8..+10
|
+16..+18
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Полярные Зори
|
+8..+10
|
+16..+18
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Апатиты
|
+8..+10
|
+16..+18
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Кировск
|
+8..+10
|
+16..+18
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Ковдор
|
+8..+10
|
+16..+18
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Мончегорск
|
+8..+10
|
+15..+17
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Ловозеро
|
+8..+10
|
+15..+17
|
дождь
|
дождь
|
Оленегорск
|
+7..+9
|
+14..+16
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Никель
|
+7..+9
|
+14..+16
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Заполярный
|
+7..+9
|
+14..+16
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Североморск
|
+7..+9
|
+14..+16
|
дождь
|
небольшой дождь
|
Мурманск
|
+7..+9
|
+14..+16
|
дождь
|
небольшой дождь
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 августа
|
Температура воздуха
|
утром +7..+9
|
днем +14..+16
|
вечером +14..+16
|
Осадки
|
дождь
|
небольшой дождь
|
небольшой дождь