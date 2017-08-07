Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает о сроках подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки.

Согласно единому расписанию ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в сентябрьские сроки будут проведены по двум предметам – математике базового уровня и русскому языку:

5 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ);

8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике;

16 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике.

Принять участие в экзаменах в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Прием заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре осуществляется с 7 по 21 августа включительно. Места подачи заявлений определяются региональными органами управления образованием.