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СМИ назвали возможную причину ухода Андрея Малахова с «Первого канала»

15:0007 августа 2017Просмотров: 640

Возможной причиной ухода  журналиста Андрея Малахова с «Первого канала» стал декретный отпуск.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Elle».

По данным журнала, ведущий сообщил руководству телеканала о своем желании уйти в декрет. В ответ новый продюсер программы «Пусть говорят» попросила его сделать выбор, «кто он – телеведущий или бэбиситтер».

Андрей Малахов счел такое отношение со стороны начальства «циничным и неприемлемым», отмечает журнал «Elle».

Телеведущий уже написал заявление об увольнении, подписано оно или нет, пока неизвестно.

Напомним,  до этого стало известно, что в новом телесезоне известный ведущий, возможно, будет работать у конкурентов Константина Эрнста.

Фото: Instagram

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