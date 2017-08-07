СМИ назвали возможную причину ухода Андрея Малахова с «Первого канала»

Возможной причиной ухода журналиста Андрея Малахова с «Первого канала» стал декретный отпуск.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Elle».

По данным журнала, ведущий сообщил руководству телеканала о своем желании уйти в декрет. В ответ новый продюсер программы «Пусть говорят» попросила его сделать выбор, «кто он – телеведущий или бэбиситтер».



Андрей Малахов счел такое отношение со стороны начальства «циничным и неприемлемым», отмечает журнал «Elle».

Телеведущий уже написал заявление об увольнении, подписано оно или нет, пока неизвестно.

Напомним, до этого стало известно, что в новом телесезоне известный ведущий, возможно, будет работать у конкурентов Константина Эрнста.

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