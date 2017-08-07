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Совет Федерации принял закон о «лесной амнистии»

11:3007 августа 2017Просмотров: 150

Закон направлен на устранение противоречий двух государственных реестров – реестра недвижимости и лесного реестра.

По официальной статистике на территории России насчитывается более 377 тысяч земельных участков, которые имеют подтвержденные пересечения с землями лесного фонда. Но с учетом того, что большинство лесных участков не имеет точно установленных границ и примерно у половины иных участков нет точных границ, то число «скрытых» пересечений по расчетам может достигать 2 млн.

Закон обеспечивает защиту в первую очередь бытовой недвижимости граждан (индивидуальные жилые дома, сады, дачи, огороды), которые из-за различных проблем оказались в лесном фонде. По сути, до принятия данного закона гражданин лишался своей собственности без какой-либо компенсации.

Сейчас же Рослесхоз после получения соответствующей информации о пересечении границ земельных участков с лесным фондом обязан не только дать оценку сложившейся ситуации, но и в случае выявления противоправных действий в течение трех месяцев обратиться в суд с иском в защиту интересов Российской Федерации.

 

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