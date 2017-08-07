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В Мончегорске - «Поэтическая табуретка», а в Норильске - «Полярный жираф»

16:4507 августа 2017Просмотров: 170

На карте России продолжают появляться новые литературные достопримечательности. Сегодня Норильск украсил новый памятник - во дворе Талнахской городской библиотеки прописался "Полярный жираф".

Об этом сообщает «Российская газета».

Этот арт-объект - один из финалистов конкурса "Литературный след". Фигура жирафа выполнена петербургским скульптором Константином Новиковым.

Почему именно жираф? Все просто. Во-первых, жираф - герой стихотворения "По белому снегу..." известного детского поэта Эдуарда Нонина. Во-вторых, полуостров Таймыр, особенно Дудинка, ассоциируется с портовыми кранами, очень напоминающими жирафов. Норильчанам жираф отчего-то полюбился и именно жители города стали инициаторами установки такого памятника.

"Жираф - это четвертый по счету памятник, появившийся в рамках проекта "Литературный след", - рассказывает президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова. – «На сегодняшний день в Мончегорске установлена Поэтическая табуретка, ставшая местом притяжения туристов и собравшая вокруг себя одноименный поэтический фестиваль, в Мурманске установлен памятник герою морской прозы морскому волку, в Норильске фасад библиотеки украшает Поэтическая отопительная система "Вечная теплота".

В ночное время эта инсталляция будет подсвечена световыми образами, в основе которых будут использованы анимистические легенды коренных народов Таймыра. Дудинский жираф станет знаковым для этого города, положив начало новой городской мифологии.

Напомним, что в конце лета Мончегорск Мурманской области снова станет центром поэзии. 26 августа в самом теплом заполярном городе России пройдет грандиозный праздник для всех любителей литературы.

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