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В Москве огонь «Норникеля» зажгли в поддержку Универсиады-2019

16:2507 августа 2017Просмотров: 177

Компания "Норникель", генеральный партнер Зимней универсиады-2019, организовала спортивный праздник в шатре U-Nickel sport point на территории московского парка "Останкино". 

Об этом сообщает "Таймырский телеграф". 

На церемонии открытия со словами приветствия выступили вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления "Норникеля" Елена Безденежных, генеральный директор исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 в Красноярске Максим Уразов, руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Елена Шамахова, президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова и знаменитый баскетболист Сергей Тараканов. В мероприятии также приняла участие самый юный посол Универсиады-2019 Злата Демьянова. 

"Мы считаем, что Универсиада 2019 года в Красноярске для компании "Норникель" – большой шанс поддержать нашу молодежь таким образом, чтобы они запомнили это на всю жизнь, чтобы пронесли это через годы и помнили, как было тепло и хорошо в солнечном, но снежном городе Красноярске при проведении Универсиады. Мы желаем молодежи и нам – хороших впечатлений, прекрасных друзей и больших спортивных достижений", – цитирует Елену Безденежных постоянное представительство Красноярского края при правительстве РФ.

Елена Шамахова подчеркнула, что Универсиада сплотила вокруг себя тысячи красноярцев, которые занимаются и подготовкой, и вносят предложения, как изменить свой родной город, чтобы достойно встретить гостей. 

"Я убеждена, что Универсиада будет тем местом, где люди обретут новых друзей. Это будет место великих побед, место концентрации энергии и свершений, – сказала Елена Шамахова. – Я недавно приехала из Красноярска и хотела бы сказать, что мы наполнены энергией, мы ощущаем свою ответственность. Я уверена, что это мероприятие пройдет более чем достойно". 

Максим Уразов пригласил всех присутствующих на празднике гостей внести свой вклад в подготовку Универсиады, стать волонтерами, а также приехать на Всемирные зимние студенческие игры, посетить замечательный сибирский город Красноярск. Он также поблагодарил компанию "Норникель" за огромный вклад и в развитие Красноярского края, и в поддержку Универсиады. 

После теплых слов приветствия состоялась церемония зажжения огня "Норникеля" в поддержку Унверсиады-2019. 

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