В Мурманской области детские поликлиники изменят график работы в августе и сентябре

Соответствующее распоряжение подписано в министерстве здравоохранения Мурманской области.



Документ предусматривает введение двух дополнительных рабочих дней - 26 августа и 2 сентября в амбулаторно поликлинических учреждениях (подразделениях) Мурманской области, проводящихся медицинские осмотры и оформляющих медицинскую документацию детей при формировании организованных коллективов образовательных организаций.

Дополнительные рабочие дни позволят сократить сроки прохождения медицинских комиссий при оформлении документов, необходимых для для посещения детьми детских садов и школ.