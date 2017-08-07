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В Никеле отметили Международный день коренных народов мира

11:4507 августа 2017Просмотров: 148

В минувшее воскресенье в Никеле состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира. 

Концертная программа праздника порадовала зрителей красочными танцевальными представлениями, выступлениями национальных фольклорных коллективов и индивидуальных исполнителей. Праздничную атмосферу подчеркнули самобытные костюмы участников, национальные куваксы, демонстрирующие саамский быт, а неповторимые саамские луввьт сестер Захаровых задали мероприятию этническое настроение.

В концерте приняли участие один из старейших хоров – Териберский поморский хор, фольклорный ансамбль «Беломорье», оленегорский хор ветеранов «Вдохновение», коллектив Дома культуры поселка Енский, семейный этнический творческий коллектив «Пирас» и другие исполнители из Мурманска, Оленегорска, Колы, Ловозера, Ревды, Лопарской, Шонгуя и Ёны. 

Мастера декоративно-прикладного творчества со всей Мурманской области представили свои уникальные изделия – предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, капа, дерева, шитье, вязаные игрушки, украшения из полимерной глины, сумки, ремни, браслеты и многое другое.

Все желающие смогли принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получили возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта – метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу. Для юных гостей праздника работали игровые площадки.

Известная мурманская художница Татьяна Шорохова представила выставку картин «Я на Севере живу». Татьяна Александровна – театральный художник-постановщик, занимается живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, иллюстрирует книги северных писателей и поэтов. Ее работы хранятся в Мурманском областном художественном музее, частных коллекциях в России, Норвегии, Швеции, Финляндии и США. 

Традиционно праздничные мероприятия завершились угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда. 


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